蔡敏志成香港演藝學院首位女校長　任期明年起生效

香港演藝學院公布委任蔡敏志教授為新任校長，任期由2021年1月1日起生效，將成為學院自1984年成立以來首位女校長。

蔡敏志將接替於今年12月下旬退休的現任校長華道賢，蔡現時為學院的副校長及校務長，於學院服務逾20年。學院校董會主席周振基指蔡擁有豐富的經驗，是一位於本地和國際間備受推崇的表演藝術教育工作者，深信蔡於未來將領導學院再創高峰，同時亦感謝華道賢在任8年為領導學院作出重大貢獻。

蔡敏志對於獲委任感到榮幸，表示將致力與校董會、教職員、學生等持份者一同努力，令學院成為享譽全球的表演藝術學府。

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