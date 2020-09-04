公司董事偕會計涉騙逾億貸款　轉區院審理

一名中小企業的董事和該公司一名員工涉嫌詐騙4間銀行貸款逾1億港元及銀行融資共3100萬港元，又詐騙工業貿易署和香港按揭證券有限公司為涉案公司做擔保。2人被控共20項串謀詐騙罪，今（4日）到東區法院提訊，暫毋須答辯。案件將於9月24日轉介至區域法院處理，期間被告准以1萬港元保釋候訊。

60歲被告陳永福，為已結業的華麗國際有限公司(華麗國際)獨資董事及股東；28歲被告黃梓華，是當時華麗國際的唯一會計文員。

控罪指，2人涉嫌於2010年9月至2015年1月期間，聯同他人一同串謀欺詐花旗銀行（香港）有限公司、大新銀行有限公司、星展銀行（香港）有限公司及香港上海滙豐銀行有限公司，即不誠實地提交證明文件或表示文件為真確，導致該4間銀行向華麗國際批出83筆貸款共逾1億港元，以及其中3間銀行向華麗國際批出銀行融資共3100萬港元。

另2人被控於同時期，聯同他人一同串謀欺詐工貿署和按揭證券公司，即不誠實及虛假地表示「中小企業信貸保證計劃」及「特別信貸保證計劃」的申請表的資料為真確，導致兩間機構分別向華麗國際提供信貸保證、貸款及融資等擔保，款額共1100萬港元。