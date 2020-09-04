政Whats噏：民主派議會去留鬼打鬼　胡志偉朱凱廸隔空互片

胡志偉(右)寸爆朱凱廸(左)又要話議會已廢，但又唔願永遠撤出議會。

民主派一直就係咪留任「真空期」議會嘅問題鬼打鬼，雖然早有民調顯示有一半市民認為佢哋唔應該參與延任，但傾向係「主留派」嘅民主黨就決定跟從即將進行嘅民調結果決定去向，仲喺今日(4日)進一步交代有關民調嘅詳情添。之但係，喺有關詳情公布之前，該黨主席胡志偉今早先嚟一場熱身賽，撰文隔空互片「非主留派」嘅議員朱凱廸，鬧爆朱有3大矛盾，又要民主派承認議會已廢，但又唔希望永遠撤出議會，當中邏輯難以理解咁話喎。

朱同另一議員陳志全早前已公開表明，覺得延任議會冇民意授權，決定唔會加入有關議會，而支持佢哋主張嘅人士亦鬧爆「主留派」戀棧議席唔願走。胡今日就隔空撰文反斥，「非主留派」棄守議會先係避開政治鬥爭，認為留守議會同重奪選舉權兩者間冇本質上衝突，爆鬧佢哋如果冇人守龍門，民主派嘅牙力只會更少。

胡又暗寸佢哋，指本港議會架構素來都係不民主政制下嘅產物，「非主留派」既然要堅守民主原則，何解之前又參加唔民主嘅選舉呢？另外，胡亦暗指1年後嘅議會可能比依家更廢，但作為「非主留派」嘅朱就想民主陣營承認議會已廢，但又唔希望永遠撤出議會，更寸爆表示「難道朱兄想喺1年之後，加入一個比依家更不堪嘅議會？」直斥當中邏輯難以理解。

話說回頭，唔知胡係咪都驚佢哋個「結論性」民調結果要佢哋走，所以喺文末都有包底話大家應該團結至上，跟民調決定去留喎。之但係依家火藥味咁濃，就算表面團結到，唔知心入面條刺挑唔挑得走呢？