政府收回西營盤及大角咀土地重建　共涉165項私人物業權益

為配合市區重建局的重建發展項目，政府今(4日)刊憲，宣布根據《收回土地條例》收回位於西營盤崇慶里／桂香街，以及大角咀橡樹街／埃華街的土地，共涉及165項私人物業權益。政府指，這2個發展項目已納入市建局2017／18年度的業務計劃。

根據刊憲公告，西營盤項目將收回合共101項私人物業權益，項目地盤面積約1120平方米，會重建作住宅用途，當中設有零售、商業及附屬設施，地盤內另設地面公眾休憩用地。至於大角咀項目則涉64項私人物業權益，項目地盤面積約820平方米，將重建作住宅用途，並提供零售及附屬設施，包括一層地庫停車場。

政府指， 在收地公告張貼於相關土地當日起計3個月屆滿時，受影響的權益將會復歸政府所有，合資格的住宅物業業主除可獲得法定補償外，在適當情況下亦會獲發特惠自置居所津貼或額外津貼。合資格的住宅租戶則可獲安置入住由香港房屋委員會或香港房屋協會提供的公營出租單位，或獲發特惠現金津貼。

至於合資格的商用物業佔用人，包括業主及租戶，則可選擇領取特惠津貼，以取代因業務及相關損失而申索法定補償的權利。

市建局早前宣布，西營盤重建料供可提供165個住宅單位；大角咀項目則暫未有公布單位數目，但初步建議提供約4990平方米的住宅樓面面積及約1000平方米的商業樓面面積。