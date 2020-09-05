前旺角街市大樓重建計劃又改　發展局煞停賣地

前旺角街市大樓重建計劃又有新變化！食物及衞生局與市區重建局於本月3日就前旺角街市大樓重建計劃諮詢油尖旺區議會社區建設委員會，表示由於前旺角街市是市建局正在進行的「油旺地區研究」內其中一個更新節點，發展局決定在研究完結之前，暫時不會進行賣地，以便整體規劃，並一併探討地區康健中心相關的規劃，新計劃將分為短、中、長期三個階段。

短期預計將於2021年透過資助非政府機構(NGO)設立過渡性質的「地區康健站」；中期則由市建局負責前旺角街市大樓內部改造重設工程，初步預計大約可於2024年完成，相比原計劃透過賣地條款要求發展商於用地內設置油尖旺康健中心的2026年提前兩年時間；長期方面，市建局會與發展局及食衞局合作，於油旺區內合適的地點重新規劃油尖旺康健中心，作為康健中心長遠的選址。

前旺角街市大樓重建方案多年來屢作更動，近年分別於2018年11月在油尖旺區議會大會，食衞局建議於旺角街市舊址興建地區康健中心、母嬰健康院和長者健康中心，但被議員批評附近濕滑，不適合母嬰健康院。其後於2019年3月，再諮詢油尖旺區議會社區建設委員會，新方案剔出母嬰健康院，只包括地區康健中心、長者健康中心和長者健康外展隊伍，用地當時已納入2019/20年度賣地計劃，打算由私人發展商興建商業大廈，與朗豪坊發展模式相類似，當時市場估地皮價值12億至17億港元。事隔一年，政府又推翻原來計劃，於2020年2月將地皮剔出於2020/2021年度賣地表，改由市建局翻新成地區康健中心。