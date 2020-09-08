佔旺清場傷4警　政府向招顯聰索償

2014年10月17日警方在佔旺區嘗試清場時，社運人士招顯聰在彌敦道近山東街衝擊警方防線，被捕時掙扎反抗，令4名警員受傷。招經審訊後於翌年被裁定阻差辦公及拒捕兩罪罪成，被判監4星期。律政司司長昨日（7日）入稟區域法院，就受傷警員的僱員補償金，向招追討逾17.1萬港元加利息。

本案原告律政司司長，被告招顯聰。入稟狀指，案中4名受襲警員分別是高級警員郭冠豪、郭永威、鄭大明及鍾澤然。

2014年10月17日，該4名高級警員與同僚在彌敦道近山東街交界恒生銀行附近築起防線，招顯聰嘗試超越警方防線，被警員制服。招用力撞擊郭永威及鄭大明手持的盾牌，稍後鍾澤然以阻差辦公罪宣布拘捕招，惟招沒理會繼續掙扎，引致招及郭冠豪一起跌在地上，招跌在郭冠豪的上面，並壓住郭冠豪的右邊身體。及後鍾澤然替招戴上手銬，但招繼續扭動身體，多次踢向郭冠豪。

經醫護檢查後，郭冠豪被證實右肩、左膝、右胸壁、右肩鎖關節受傷，他獲評定永久喪失1.5%賺取收入能力，並因傷獲批病假136天，原告已向他支付約15萬港元僱員補償金。

郭永威被證實手腕及手肘受傷，他獲批2天病假，原告已向他支付補償金約2000港元；鄭大明及鍾澤然被證實左肩受傷，二人分別獲批2天及8天病假，原告已分別向他們支付約2000及約8000港元補償金。

原告指會依據招的定罪作為證據，從而確立招須負上唯一法律責任，4名警員是因招錯誤或疏忽的作為而引致受傷，因此招須作出賠償。