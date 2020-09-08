新巴車長涉危駕及藏「士巴拿」被捕　新巴將事發影片交警方

一名新巴車長於9月6日九龍大遊行期間，駕駛巴士駛經彌敦道時響按，被警方截查並搜出藏有俗稱「士巴拿」的扳手，涉嫌危險駕駛及藏有攻擊性器被捕。有巴士工會透露，新巴已將涉事巴士的行車錄影片段交予警方，初步顯示巴士當時沒有超速，並於駛近警員時不斷減速；而新巴已安排車長放假兩星期，亦會向他提供法律支援。

新巴職工會理事長林錦標說，工會今(8日)早陪同車長會見管理層，車長情緒尚好，新巴安排他放假兩星期，待事件平息後才復工。管理層稱已將巴士行車錄影片段交予警方，稍後亦會將影片副本交予車長，並向他提供法律支援。管理層稱涉事巴士於響按前，車速約每小時30公里，並沒有超出路段的車速限制，並且車長在留意道路前方有人時，曾經響按3次，期間不斷減速，最終被警員截停。

林錦標今早出席電台節目時質疑警方拘捕新巴車長有濫捕之嫌，根據網上影片，事發時有警員佔用現場左邊行車線，同時有警員站在中間行車線，而車長駛至警車附近時響按，可能想提示警員有巴士駛近。他又說，現時巴士都安裝了行車紀錄儀和閉路電視，有需要可翻查片段，了解事發情況。

對於被捕車長藏有「士巴拿」，他指不少車長為方便調校倒後鏡，都會自備「士巴拿」開工，若然要等候工程車幫忙調校倒後鏡，會影響巴士班次，他指警方交通部人員都知悉車長攜帶「士巴拿」用途。

有車長致電電台節目稱，由於每日需要駕駛數輛巴士，並非每輛巴士的倒後鏡狀況都符合自己駕駛需要，故會隨身攜帶「士巴拿」自行調校。

另外，九巴職員權益工會於網上呼籲巴士車長，響應網上號召按章工作行動，包括以安全速度駕駛，保持8秒駕駛距離，停正站才開門上落客；若然倒後鏡位置不妥，要等待工程部人員到場處理。