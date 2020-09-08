運輸署續6條離島渡輪航線專營權　明年4月加價4.7%

新渡輪奪得「中環—長洲」及「中環—梅窩」等航線的新專營權。

運輸署公布6條主要離島渡輪航線招標結果，繼續由新渡輪及港九小輪奪得專營權。6條離島渡線航線的新專營權明年4月1日起生效，為期5年，運輸署批准航線成人單程船票，於新專營權生效日起平均加價4.7%。

6條主要離島航線早前分兩個組合招標，經公開招標及評審委員會詳細評審後，新渡輪奪得「中環—長洲」、「來往坪洲、梅窩、芝麻灣及長洲的橫水渡」及「中環─梅窩」航線的新專營權；而港九小輪則奪得「中環─坪洲」、「中環─榕樹灣」及「中環─索罟灣」航線的新專營權。

運輸署表示，個別航線會增加清晨、晚間或繁忙時段的班次，提升服務水平。船公司亦會改善乘客設施，例如在碼頭提供Wi-Fi、更換座椅和風扇、設置自助票務機等；又會透過智能手機應用程式，發放渡輪航線實時到達時間和剩餘座位數目，並上傳至政府「資料一線通」網站。

票價方面，運輸署指相關航線上次加價是在2017年，招標時已容許投標者加價不超過5%，而航線成人單程船票將於新專營權生效起平均加價4.7%，但船公司會推出學生月票及多程票優惠。

新渡輪表示，其3條離島渡輪航線將於繁忙時段增加班次，推出學生月票及多程票優惠，優化碼頭環境，以及向乘客提供渡輪實時到達時間。新渡輪又說，3條離島渡輪航線今年首8個月客量按年下跌20%，但無計劃裁員或調整員工薪酬福利，而新專營期內，因應營運成本上升，總體票價平均加幅4.6%，詳情明年公布。