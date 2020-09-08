駱克道汽油彈庫案　3被告被扣內地缺席提訊

警方商業罪案調查科去年9月突擊搜查灣仔駱克道一個單位，檢獲一批懷疑用作製造汽油彈的原材料，並拘捕17至31歲的5名男子。5人被控一項串謀意圖危害生命而縱火及管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，案件今於區域法院提訊。其中3人缺席法庭聆訊，控方指該3人上月越境，違反保釋條件，現正被內地執法機關拘留，遂向法庭申請撤銷3人擔保及發出拘捕令，法官批准申請。

被告鄧棨然(30歲)、鄭進(31歲)、鄭子豪(17歲)、李威龍(25歲)和廖子文(17歲) ，控方指鄧棨然、鄭子豪及廖子文3人於8月23日在內地水域被截獲，現被內地執法機關拘留當中。控方指3人違反早前法庭頒下的不得離開香港、沒有依時到警署報到及到庭應訊的3項保釋條件，而照目前資料顯示3人似乎是蓄意違反有關條件，並指3人在最後一次往警署報到後，短時間內越境，遂向法庭申請撤銷3人的擔保、發出拘捕令及充公他們的保釋金。

辯方表示已不能聯絡被告及索取指示，但就着控方所指被告未有依時出庭，則未知被告是否自願不出庭，故希望法庭能待被告有機會出庭解釋時，再行處理他們的保釋金事宜。

法官最後向該3名被告發出拘捕令，而充公保釋金事宜則留後再議。餘下2名被告則可繼續保釋。案件則押後至11月12日再訊，以待他們申請法援及讓律師給予法律意見。