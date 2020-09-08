學生被控藏武器　辯稱用意用雷射筆傷人

去年11月9日大批市民在金鐘舉行集會，悼念墮樓身亡的科技大學學生周梓樂，警方於當晚截查一名少年，並在他身上搜出雷射筆和自拍棍，因而控告他一項管有攻擊性武器罪。該少年否認一項管有攻擊性武器罪後，案件今（8日）在東區法院開審。裁判官裁定控罪表證成立，被告辯稱當天參加發光活動，電射筆用來照射建築物，沒有傷害他人的意圖。案件押至10月22日作結案陳詞，被告續准保釋。

報稱學生的18歲被告楊浩，被控於去年11月9日，在金鐘夏慤道與添美道交界管有攻擊性武器，即一支雷射筆及一支可伸縮短棍。

高級督察盧永楷供稱，他化驗涉案雷射筆後，發現該電射筆可導致眼鏡受傷，距離需遠至60米後才不會造成傷害。根據生產商的分類，該雷射筆的威力屬最高級別。盤問時，盧同意他沒有醫學知識去判斷雷射筆會人體構成甚麼傷害，但強調生產商的說明指該雷射筆能造成「不可逆轉的影響」，即暗示雷射筆能傷害人身。

被告自辯時，指當天他正前往中環添馬公園參加悼念會及發光活動。他帶備一支電筒，用作發光，若氣氛高漲時，就會用電射筆照射遠處的建築物，而自拍棍是拿給同樣參加聚會的母親使用。被告表示不清楚該雷射筆的威力，因他是出門時順手拾起。