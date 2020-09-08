渲染色情侵犯私隱　壹傳媒屢惹官非　中港台藝人變受害人

壹傳媒黎智英旗下刊物自引入「狗仔隊」，以跟蹤、偷窺式的無良報道手法「造新聞」，以為帶領潮流，實質自掘墳墓，其「呃like不成，自招官非」多不勝數，曾被「侵犯」的鍾欣潼、李蘊等，以及中、台藝人群起對「偽新聞自由」付諸法律行動告到底，其中陳百祥更鬧足壹傳媒7年，斥其「賤行」危害娛圈九成人。

壹傳媒旗下多份報章雜誌，包括《壹週刊》、《壹本便利》、《蘋果日報》、《FACE》及《忽然1周》，自1995年開始，專門以侵犯私隱、毀人清譽、渲染色情、涉誹謗抹黑等低劣手法進行「採訪」報道，造成嚴重滋擾及傷害，破壞傳媒和藝人間唇齒相依關係，令香港演藝人協會發起「72小時封嘴行動」集體杯葛。且壹傳媒被炮轟誨淫誨盜而招致案底纍纍，至今旗下刊物已逾百次違反《淫褻及不雅物品管制條例》，被判罰的案件亦超過130次，激起家長及教育界強烈抗議。

其中最令人嗤之以鼻的涉嫌「淫褻及不雅」事件，首推在2006年，《壹本便利》刊登當年只得14歲的未成年女歌手李蘊濕身性感照，成為本港首間傳媒機構因涉嫌觸犯《防止兒童色情物品條例》而被警方落案起訴。當年李蘊在母親的陪同下受訪，形容接受《壹》的訪問和拍照時，感覺如「被騙入局」，李蘊氣憤說：「完全覺得畀人呃，畀人出賣。」

同年再遭殃的，還有當時於馬來西亞雲頂登台的藝人鍾欣潼（阿嬌），她在後台換衫的偷拍照成為《壹本便利》封面，阿嬌獲悉後激動落淚，事件引起公憤，影視處收過百宗投訴，香港演藝人協會發起聲討壹傳媒大會，《壹本便利》最終被裁定違反《淫褻及不雅物品管制條例》罪成，罰款3萬港元。其實早於1995年，《壹本便利》便曾將周慧敏的頭移花接木在日本AV女優的裸身上，並大字標題註明「玉女敏露兩點寫真$30有得睇」，周慧敏提控獲勝，得大筆賠償金。

除干犯「渲染色情」外，侵犯私隱亦是壹傳媒的慣常手法。在2011年，在家中僅穿內褲的王浩信和陳自瑤，被《FACE》偷拍家居生活及親密照，遭侵犯私隱的陳自瑤坦言為事件感尷尬，十分難受，直言：「真係好似畀人強姦咁感覺，咁樣偷影人同揭人裙底有乜分別。」事隔9年，王浩信昨日(7日)受訪時表示：「呢件事已交咗畀私隱專員公署去處理，當年已經有咗判決，希望該案例可以幫到日後嘅案件啦。」另一對「中伏」藝人還有黃宗澤和胡杏兒，同年被《忽然1周》偷拍家居生活，黃宗澤更是全身赤裸。

壹傳媒的「嗱喳招」豈止如此，在2012年，楊怡和羅仲謙曾慘遭《蘋果日報》老屈車震，激到喊的楊怡怒斥對不實報道保留法律追究權利：「對我造成誹謗。」羅仲謙則指楊怡是最大受害者：「對女性好侮辱。」誓告《蘋果日報》保聲譽。而樂壇天后容祖兒曾於2009年，以265萬港元酬金拍運動品牌廣告，但遭《壹週刊》抹黑指她卻只收15萬港元超低價，祖兒及其公司英皇委託律師告《壹週刊》誹謗及報道失實，要求索償及法庭頒發禁制令。

另外，還有DJ蔡康年、台灣藝人蕭亞軒及徐熙娣、鞏俐前夫黃和祥、內地女星章子怡等，亦曾控告《蘋果日報》、《壹週刊》及《忽然1周》涉誹謗，全數人勝訴或得賠償。蔡康年曾被《蘋果日報》聲稱「毒打」藝人女友施念慈，昨日他表示：「當日告《蘋果》誹謗嘅目的只希望喺法庭公開真相，畀大家知《蘋果》報道失實。」

至於經常被壹傳媒狙擊的陳百祥，對該傳媒卑劣手法最為不屑，昨日他受訪時說：「就當年『陳健康事件』嚟講，最卑鄙得嚟，連佢都過唔到佢自己（當年黎智英登全版廣告道歉），用5000蚊畀陳健康嫖妓換獨家相做傷天害理嘅事，做假新聞害人全家，咁樣造新聞，夠晒賤格同卑劣，簡直違反道德。」同樣遭壹傳媒抹黑醜化的無綫，為保衞商譽，2013年列壹傳媒為「不受歡迎媒體」，禁旗下記者入電視城，屬無綫旗下藝人一律不接受壹傳媒採訪，為無綫歷最大規模的抵制行動，直至現在仍未解禁。