政Whats噏：葉子祈唔戴口罩　西貢區議會上爆口角

疫情下每個人都做足防禦措施，口罩都時刻戴住，如非必要都唔會除下，但尋日(8日)舉行嘅西貢區議會會議中，區議員葉子祈就竟然唔戴口罩，其他在席議員睇唔過眼，要求佢戴返，但點知雙方就因此發生口角，爆發一輪罵戰。

西貢區議會地區設施管理委員會尋日召開今年第二次會議，會議一開始主席黎銘澤就講明，開會期間各位議員盡量唔好飲食同埋要戴口罩，而作為副主席嘅葉子祈本來都有戴住口罩，但點知其後就無故除下。

直至葉要求發言時，議員陳耀初就實在按捺不住，要求主席叫一旁嘅葉戴返口罩先好發言，如果唔戴，為保護自己佢會選擇離場，葉隨即反唇相譏，話陳咁驚就好快啲離開，指陳年逾半百屬於高危一族，年長嘅人一旦染疫致命率係特別高咁話。

議員陸平才聽到咁，即刻火爆指住葉子祈要求佢離場，仲要佢收番「老人係要去死」呢句說話，認為對方歧視上咗年紀嘅人，但葉子祈不但唔收番，仲引用衞生署數據，堅持年長嘅死亡率較高，激到陸平才離場抗議。其實呢段時間，大家真係應該自覺，時刻戴住口罩先至啱，因為口罩起口角就真係無謂啦。