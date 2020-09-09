裁判官何俊堯指警員證供不可靠　學生藏噴漆雷射筆判無罪

去年11月2日晚上，中環一帶有黑衣人聚集。警方驅散時拘捕多人，包括一名17歲男學生，他被搜出管有噴漆和雷射筆，因而被控管有物品意圖損壞財產及在公眾地方管有攻擊性武器兩罪。被告否認控罪，案件今(9日)在東區法院開審，由近期判決引起爭議、並快將調職加薪到高等法院任副司法常務官的裁判官何俊堯主審。被告在法庭裁定控罪表證成立後不作供，何官裁定警員的證供不可靠，而控方未能舉證被告有意圖利用工具犯案，故裁定被告的兩項控罪不成立。

被告黃智恩（17歲），控罪指他於2019年11月2日在中環雲咸街一帶，管有一支噴漆及一個能發出雷射光束的裝置。

警員麥浩燊供稱，當晚他乘坐警車到上址巡邏時，看見近50名黑衣人聚集，當時被告揮手及大喊「有警察!」示意眾人離開。麥截查被告初時被拒，經追逐至二人失平衡倒地後才拘留被告，並在被告的背囊中搜出涉案工具。麥接受辯方盤問時，同意被告在過程中從未展示暴力傾向。

當麥指出有雜物散落在路上，並認為現場有堵路時，何官質問：「你相信係堵路，但偏偏堵唔到架警車？」及後麥憶述追截過程時，記憶生疏，又稱沒有記錄如何追截，何官指「呢點最重要，你反而忘記記錄。」麥連番說「對唔住，閣下。」

何官今午作裁決，指麥作供時不坦白，在很多地方上未能解釋，如麥同意被告當時沒有違法行為，相反現場有其他人手持長型硬物武器，但麥卻沒有解釋為何只鎖定被告；麥又未能道出截查過程中的細節，聲稱當時沒有記錄。

何官又指，噴漆是尋常物品，而雷射筆的本質上不屬攻擊性武器，兩物可供合法及非法使用，惟控方未能舉證被告有使用該工具的不法意圖。