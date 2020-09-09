兩男否認藏工具圖毀壞　警同意截查處遠離集會

去年10月27日有市民在尖沙咀發起追究警暴集會，期間兩名男子被搜出扳手及雷射筆，被控管有物品意圖摧毀財產罪。他們否認控罪，案件今（9日）在九龍城法院開審。辯方表明不會爭議被告管有相關物品，但強調他們沒有意圖損壞財物。拘捕被告的警員亦承認，現場沒有非法集結，與區內未經批准集會亦有一定距離。

兩名被告分別是26歲地盤工程人員廖浩維，以及24歲資訊科技工程人員梁匡堯，他們同被控於2019年10月27日，在彌敦道136號地下外保管一支扳手。梁另被控管有適合作非法用途的工具，即一支雷射筆連電芯，意圖作非法用途使用。

控辯雙方同意案情指，警方在首被告的背囊檢獲索帶、防風鏡及扳手。警誡下他指：「我係做工程，我需要用呢啲嘢」。至於次被告方面，警方在其背囊檢獲扳手、雷射筆，以及防毒面具、手套、生理鹽水等，警誡下指：「我做電腦維修，開工時用嘅」。

有份截查二人的警員鄧國輝（譯音）作供，指當日下午3時許，他穿上防暴裝束蒙着面，在彌敦道近堪富利士道一帶進行反罪惡巡邏。期間他透過通訊器材得知，區內梳士巴利花園進行的追究警暴聚會已被界定為非法集結。

約15分鐘後，鄧在案發地點見到兩名被告肩並肩迎面而行，他們均撐着長傘背着背囊，2人甫見到警員，便低頭急步繞過。由於覺得2人形跡可疑，加上他的背囊「類似裝着重物」，鄧於是上前截查。

惟在辯方盤問下，鄧承認案發時現場沒有堵路、刑毁或非法集結，與梳士巴利花園之間亦有一定距離。案件周五續審。