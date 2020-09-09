政Whats噏：議辦曾作初選票站　民政署要求區議員再申報開支

民主派早前曾就立法會選舉搞初選，其中有部分民主派區議員利用辦事處作投票站。當時有部分區議會秘書處通知區議員，指其議辦若曾作罷工罷課公投同埋初選投票站，民政事務總署就唔會處理整個月營運開支發還。部分區議員今日(9日)收到民政署電郵，要求以書面聲明形式申報開支，有區議員形容相關表格如同陷阱，質疑會被秋後算帳。

政府多次質疑，民主派初選涉違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》，除區議會秘書處，有部分政府部門亦去信警告區議員。據了解，今日有多區區議員收到民政署電郵，仲提供樣本，要求區議員聲明其辦事處喺7月11及12日民主派初選投票日嘅使用情況，包括辦事處租金、職員薪酬、通訊費用等等開支。信中末段仲寫明，「本人明白，發還開支的申請如屬涉嫌欺詐的個案，不論本人是否已歸還款項，政府有權向有關當局舉報，以作調查。」

曾就申領營運開支而入稟小額錢債審裁署嘅屯門區議員盧俊宇亦有收到文件，仲表明唔會簽署。佢話收到文件後曾經向屯門區議會民政事務專員了解，但對方剩係知有呢份聲明，唔知簽完嘅後果。盧批評呢份聲明完全冇意思，指之前議助係自願扣薪，但至今仍未拎得返開支，又指各區做法並非劃一，有部分民政專員知道發生咩事，但有部分就唔知，懷疑聲明係陷阱，用嚟秋後算帳。另外，中西區亦有部分區議員收到聲明，據悉區議員將會喺明日(10日)區議會嘅會議上質詢。