市道不景店舖炒人結業　強積金對沖首季萬六宗

新冠肺炎疫情重創本港經濟，多間食肆、零售店舖、大型健身中心等相繼結業，打工仔飯碗不保。僱主現時可利用強積金供款對沖僱員的遣散費或長期服務金，強制性公積金計劃管理局最新數字顯示，今年首季有多達一萬六千六百宗因抵銷遣散費及長服金而提取強積金的申索個案，涉款達十五億三千多萬元，無論抵銷遣散費或長服金的強積金累算權益均逾七億元，是自二○一四年有紀錄以來最多。有學者分析，港府的防疫措施，包括禁止食肆堂食，加劇經濟下行。

積金局數字顯示，今年首季有一萬一千宗用作抵銷遣散費的強積金權益申索個案，較去年同期增四成七。今年首季抵銷遣散費涉及金額七億九千多萬元，而用作抵銷長服金的申索個案亦有五千六百宗，涉及金額達七億四千萬元，較去年首季多一億元（表三）。

疫情下，政府要求酒吧、遊戲機中心、派對房間等十多種場所停業。香港中文大學經濟學系副教授、劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量分析，政府設立的防疫措施令多個行業服務停擺，當中更被迫結業，僱主需解僱大批員工，有員工在經濟不景下被迫提早退休，故提取強積金款項，以解燃眉之急。他認為，政府應訂立長遠防疫計劃，保障企業有穩定經營環境，同時令本港疫情及經濟穩定，不應再搖擺不定，只推出短期防疫措施。