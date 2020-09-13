僱主逼員工驗毒「谷數」　區議員批全民檢測「假自願」

政府近日推行免費全民檢測，不少僱主疑為配合政府「谷數」，威逼僱員參與。有區議員接獲23宗涉及不同行業僱員的投訴，指僱主涉威逼員工，實行「假自願，真威逼」，並批評政府欲推的健康碼及旅遊氣泡不可行，有監控市民之嫌。

區議員譚凱邦、范國威、劉志雄等人設立的「舉報僱主強迫檢測熱線」，收到了共23宗個案，牽涉教育、運輸、公務員、石油、飲食、貿易從業員等，甚至在囚人士。他們指，僱主通常以通告或電郵形式要求員工參與檢測，再配以「你登記咗未」、「你唔去驗惟有安排你返少啲工」等說話或訊息重複提醒。

有僱員指，對此承受相當大壓力，更有人無奈接受檢測，亦有僱員用「拖字訣」，希望能拖延至全民檢測完結。譚凱邦表示，有一位貿易公司員工懷疑因拒絕參與指定群組檢測，在試用期完結前被無理解僱。他又批評有政治團體，以社交媒體宣傳「有口罩攞」、「驗完可以返大陸探親旅遊」，並以逐個致電方式游說，散播誤導訊息。

區議員劉志雄則批評全民檢測徹底失敗，不但檢測量、參與人數皆低，每找出一位隱形患者平均要用近1億港元，不符合成本效益。

區議員范國威表示，政府以旅遊氣泡吸引市民做檢測，但德國、法國等地的疫情比香港嚴重得多，對封關的處理也不同，認為旅遊氣泡並不可行。他又指，只要兩地出入境部門認可指定的檢測報告，已可達致出行目的，毋須用健康碼長時間紀錄港人的健康及出入境狀況。