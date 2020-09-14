警方：接懷疑海上走私投訴會立即調查　匿名投訴無事實根據

警方周日（13日）深夜表示，個別報章所引述的水警疏於執法、懷疑「放生」載有凍肉的可疑漁船之匿名投訴，並無事實根據，水警總區相關人員亦已向該報章記者明確否認有關指控。警方稱會一如既往，與其他部門一起採取執法行動，致力打擊在香港水域內發生的非法活動；當接獲有關懷疑海上走私活動的投訴，警方會立即派員調查。

就6月18日的行動，水警小艇分區人員登上一艘本地漁船調查，發現該漁船上的貨品(凍肉)符合其載貨清單上的描述，船主並表示將前往大澳卸貨。雖然表面證據未能證明有任何人違反進出口條例的罪行，但人員調查期間確認該船隻船主及船東涉嫌觸犯《商船（本地船隻）（證明書及牌照事宜）規則》，警方於是告知船主及船東會用傳票向其作出檢控，並指示該船折返青衣，不得繼續載貨航行，其後並以雷達監察確定漁船已返回青衣一帶。

執法人員及後申請傳票檢控年齡分別46歲及28歲的漁船船長及船東「違反漁船用作非捕魚及有關用途」。而該傳票正由水警西分區處理，該傳票申請亦已提交法庭，現正由屯門裁判法院處理。