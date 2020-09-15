去年831灣仔暴動案　第三被告被疑企圖搶犯

香港社工總工會理事陳虹秀等8人被控於去年8月31日在灣仔參與暴動，案件今日（15日）續審。控方傳召有份制服第3被告鍾嘉能的警員曾慶鴻作供，曾於案發當天隸屬特別戰術小隊(俗稱「速龍小隊」)，他是香港國際七人欖球賽代表隊隊員，現為警方反恐特勤隊隊員。

曾憶述當晚他與同袍由金鐘力寶中心開始往灣仔方向推進，當走到軒尼詩道與軍器廠街交界時遇上路障，現場約有500人，包括黑衣人及少數穿黃色背心人士，有人手持長棍敲打物件發出聲響，有人高呼「死黑警」及「五大訴求缺一不可 」口號，有人向警方防線投擲玻璃樽、磚頭及汽油彈。警方警告示威者離開無效，便執行驅散行動。

曾供稱，當他追截示威者到軒尼詩道139號中國海外大廈外的時候，目睹一名身穿防暴裝、手持長盾的同事與一名黑衣人(第4被告龔梓舜)雙雙倒地，二人在地上激烈糾纏。此時第3被告鍾嘉能突然衝向他們，曾擔心鍾會傷害同事及搶走疑犯，遂衝向鍾將他壓在地上。惟鍾激烈掙扎，更欲拿起地上一條鐵通似乎想攻擊他，他在同事協助下終成功將鍾制服。

惟辯方指，鍾並無意圖搶犯，他只是伸手輕輕接觸倒地的龔梓舜時，便遭兩名速龍小隊警員飛撲撞倒。而根據《警察通例》，如可行情況下，警員應使用最低武力制服被捕人士，當成功制服後，應立即停止武力。

庭上披露，鍾被捕後頭部及身體多處受傷及紅腫，前額、左眼角、右臉、手肘手臂有損傷，胸及腹有紅痕。辯方指鍾的傷勢是由警方造成，曾慶鴻回應:「唔肯定」。