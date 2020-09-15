逾4成打工仔減薪20%以下　恐疫情持續飯碗不保

新冠肺炎疫情持續，有政黨調查指8月份打工仔被僱主要求放無薪假、停薪留職或減薪的人數，較今年中增加約16至26個百分點，有40%打工仔被減薪20%以下，大部分打工仔擔心疫情持續會令其飯碗不保。政黨促請政府設立每月6000至9000港元的「失業援助金」，協助失業人士渡過難關。

民建聯於今年8月電話訪問約800名成年市民，發現分別有37.8%人被放無薪假，25.5%人被停薪留職，以及25%人被減薪，比6月份的同類調查分別增加26.4個百分點、16.4個百分點及21.4個百分點。被減薪受訪者中，40.8%人減薪不多於20%，18.3%人被減薪20至40%；89%人拾心疫情持續會令影響工作前景。

另外，受訪的失業人士中只有12.5%人稱有信心找到新工作，比6月份跌3.7個百分點，而他們有54.1%人不打算申請政府推出對失業人士的支援措施，亦有62.7%人認同政府應常設失業援助金。

民建聯向政府提出多項建議，包括設立「失業緩助金」，每月發放6000至9000港元，為期3個月，以最近的24.25萬人的失業人口估算，相關開支約43億至65億港元。民建聯又建議優化「在職家庭津貼計劃」，增設「每月工時64至144小時」的新津貼層級，提供半額為600港元，全額為1200港元的津貼，照顧在疫情下開工不足人士，同時將該計劃的基本、中額及高額津貼的津貼額增加50%。