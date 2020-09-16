今年上半年吸食海洛英人數升11%　學生吸毒問題需關注

香港學生及青少年吸毒情況有上升趨勢！禁毒常務委員會今日(16日)在季度會議上檢視了今年上半年香港的吸毒情況，根據藥物濫用資料中央檔案室的最新統計數字，上半年被呈報的整體吸毒人數較去年同期下降7%，由3703人下降至3459人；至於21歲以下吸毒人數則下降2%，由277人下降至271人，當中學生約佔該年齡組別吸毒人數的30%，亦較去年同期輕微上升，顯示有需要關注學生吸毒的問題。而海洛英繼續是最常被吸食的毒品，人數較去年同期上升11%。

統計指出，今年上半年吸食大麻的人數較去年同期下降5%，由333人下降至317人。而21歲以下青少年吸毒者中，大麻繼續是最常被吸食的危害精神毒品，佔總人數約50%。至於吸食危害精神毒品人數較去年同期下降21%，由2293人下降至1818人；而吸食麻醉鎮痛劑人數則較去年同期上升11%，由1854人上升至2052人。在首次被呈報的個案中，有574人吸食危害精神毒品，繼續遠超吸食麻醉鎮痛劑的81人。

在被呈報的整體吸毒人數中，海洛英吸食人數較去年同期上升11%，由1853人上升至2050人。而最常被吸食的危害精神毒品，繼續是俗稱「冰」毒的甲基安非他命，但被呈報的吸食人數則下降24%，由863人下降至660人。

至於首次被呈報的吸毒人數較去年同期減少27%，由881人下降至640人，其中21至35歲的年輕成年人佔45%。而首次被呈報的吸毒者的「毒齡」(即由初次吸毒至被檔案室呈報機構呈報的時間)中位數為4.8年，較去年的5.5年為低。

禁毒常務委員會主席張建良醫生表示，留意到被呈報的21歲以下青少年吸毒者中，大部分吸食大麻，認為年輕人應該認清大麻是毒品，吸食大麻不但會令人上癮，更可能嚴重損害精神健康。

委員會補充指，今年上半年被呈報的整體吸毒人數雖然較去年同期有所下降，但有關數字可能受疫情影響，例如呈報機構接觸到的吸毒者人數或有所減少，亦可能需要更多時間才呈報吸毒者資料予檔案室。