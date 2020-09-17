1小時內兩宗燒炭　1死1獲救

九龍城太子道西327號，昨晚(16日)約8時，警方接獲一名姓龍(21歲)男子報案，指其姓吳(22歲)男性朋友在沙田大涌橋路34至36號一酒店客房懷疑自殺。警員趕至酒店，發現吳倒臥客房，旁邊有一盤燒過的炭。他被送往威爾斯親王醫院治理，其後回復清醒。警方於現場檢獲遺書，初步調查相信事件沒有可疑。據了解，他近日感情受困，不排除因此輕生。

另昨晚9時許，一名姓唐(50歲)女子在觀塘翠屏北邨翠楊樓一單位報案，指其姓彭(29歲)兒子在上址自殺。警員趕至調查，發現彭倒臥在上址一床上，旁邊有一盤燒過的炭，救護員經檢查後，證實他已死亡。警方於現場檢獲遺書，經初步調查相信事件無可疑，死因有待驗屍後確定。

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