政Whats噏：將軍澳隧道轉乘站再延誤啟用　運輸署土拓署捱轟

運輸署早前透露，將軍澳隧道巴士轉乘站工程最早今年7月起分階段啟用，惟啟用日期一拖再拖。有區議員不滿署方未有主動交代工程進度同確切嘅啟用時間表，批評做法不負責任；亦有議員狠批負責進行工程嘅土木工程拓展署未有做好前期評估同監督角色。查實近年有唔少交通基建工程出現延誤，睇嚟土木工程拓展署署長劉俊傑同運輸署署長羅淑佩都真要諗吓計點樣改善喇！

為配合安達臣道石礦場發展計劃，當局提出喺位於觀塘秀茂坪嘅將軍澳隧道收費廣場興建巴士轉乘站，方便山腰居民使用，減少佢哋使用區內短途交通工具，以減輕九龍東一帶嘅交通負荷，並同時解決將軍澳區內巴士路線重疊等問題。土木工程拓展署今年7月通知西貢區議會，指往九龍方向嘅轉乘站因為工程難度較預期高，加上受疫情影響仍未完工。至於往將軍澳方向嘅轉乘站，該署表示有關工程已於年中完成，而運輸署亦指可率先喺7月底至8月初啟用。

之不過，轉乘站嘅啟用日期一拖再拖。西貢區議會交通運輸委員會本月18日開會討論有關事項，運輸署未有再交代新嘅啟用時間，惹嚟一眾區議員嘅不滿。該區區議員黎煒棠就話經過一輪爭論，署方透露因涉及電力裝置嘅問題，往將軍澳方向嘅轉乘站要延至10月上旬先可以啟用。至於往九龍方向嘅轉乘站幾時完工？黎就重提相關部門喺會上交代，受疫情同工地嘅土質問題所影響，有關工程需要延誤，但指當局至今都未能夠透露幾時可以啟用。

黎煒棠又話運輸署喺7月中邀請該區區議會到轉乘站視察，署方當時仍然係話預計8月可以啟用。佢批評該署過去一直冇主動交代延遲啟用嘅情況，無論係區議會透過書面形式追問，抑或係透過電話向官員跟進，署方都畀唔到明確嘅資料，形容做法不負責任。佢又話區議員期望運輸署代表可以喺當日會議上提供更多資料，但就形容官員喺會上只係照稿讀，猶如「人肉錄音機」。

同樣受轉乘站延遲啟用影響嘅仲有觀塘區嘅居民，身兼該區區議員嘅立法會議員柯創盛就話，觀塘區當前最嚴重嘅係交通問題，批評當局規劃失誤，未有預先做好基建配套；又強調立法會財務委員會已就項目出撥款多年，而安達臣道新發展區兩條公共屋邨已全數入伙，惟當局一再拖延轉乘站嘅啟用日期，嚴重影響該區逾4萬名居民出行。

柯又話土木工程拓展署提出影響工程進度嘅原因係可以理解，但認為署方為項目作前期評估時過於輕率，對外判商嘅監督亦有不足。佢又批評當局今個星期先安排觀塘區議會到實地視察，不利區議會監督進度。