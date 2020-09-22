政Whats噏：朱嘉盈新參選花51萬　石禮謙競逐連任僅使4.9萬

早前報名9月立法會換屆選舉嘅參選人申報嘅選舉開支陸續出爐，當中資訊科技界數名參選人嘅選舉開支真係差天共地，有人使咗50幾萬港元；有人用得60蚊，金額相差幾千倍喎，究竟搞邊科呢？

參選資訊科技界嘅DayDayCook(日日煮)創辦人朱嘉盈使咗逾51.5萬港元，其中選舉工程費用，包括搵公司拍宣傳短片、剪片、做平面形象設計就已經使咗27.4萬港元；而佢花費喺選舉網站嘅費用都唔少，用咗13萬港元。可能佢都「貪靚」，喺化妝同形象設計方面都「落重本」，用咗3萬港元，仲用咗約2500港元添置新衫。

同樣參選資訊科技界嘅數據工程師馮振華就「慳家」好多喇，淨係用咗60港元去影咗8張相就搞掂，同朱嘉盈嘅選舉開支相差8千幾倍！莫非馮真係咁有信心，諗住靠60蚊脫穎而出？

仲有一位參選資訊科技界嘅李啟明就使咗約4.4萬港元。李嘅選舉開支主要用喺選舉網站、電郵等IT服務方面，使咗約3萬港元。剩低嘅開支金額主要係執執自己嗰Look（形象），同埋搵核數師睇返盤數。

睇返啲諗住連任嘅現任議員，參選地產及建造界嘅石禮謙就用咗約4.9萬港元，差唔多一半用喺代理人同拉票人嘅工資；另一半就用嚟租借辦公室、印傳單等雜項。而喺批發及零售界競逐連任嘅邵家輝就使咗約10.7萬港元，其中搵公關攞意見就用咗6萬蚊，其餘嘅金額主要用喺拍攝短片、社交媒體等。

另外，參選金融服務界嘅徐聯安都有搵公關顧問喎，但金額就冇邵家輝咁多，公關費用淨係使咗4.1萬港元。而報名參選九龍西嘅劉澤鋒，可能比較環保，申報咗200蚊嘅二手小露寶同埋100蚊嘅二手無線咪。