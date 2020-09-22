雪榚筒擲行駛中警車　地盤工被斥罔顧安全囚7月

去年萬聖節當晚，一名地盤工人向一輛行駛中的警方私家車擲「雪糕筒」，致汽車泵把上出現3道刮痕，他在審訊後被裁定一項刑事毀壞罪罪成，今日（22日）於東區法院被判監7個月。

裁判官劉綺雲判刑時指，38歲任職地盤工的被告黃兆昌投擲「雪糕筒」的行為，完全是罔顧他人安全，導致涉案私家車及尾隨車輛需要急剎及避開，最終在私家車的右邊車頭留下3處花痕。

而案發時有大批示威者聚集，被告的行為有機會引起現場人士起哄及構成衝突，可幸是警方的全方位戒備才令現場環境得以受控。劉官認為本案必須判監以收阻嚇作用，考慮被告背景及求情因素，判監7個月。

辯方求情指，事件亦無造成嚴重傷害，被告並非有預謀犯案，他被定罪後遭還押兩星期，已有深切反省。辯方又呈上多封求情信，指被告一直熱心公益，多年來免費替長者維修電器、搬屋及陪診等，希望法庭給予輕判。

事發於去年10月31日晚上約10時，一輛無標記的警察車輛駛經旺角砵蘭街與運動場道交界時，被告突然出現在車前方，並隨手拾起一個棄置路上的「雪糕筒」擲向車頭。