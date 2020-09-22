政Whats噏：張宇人自爆妻兒開戶兌美金受阻　嘆子孫今後20年都受影響

美國早前列出制裁中港官員名單，而行政會議成員就暫未受影響，但身兼行會成員的立法會議員葉劉淑儀早前就曾公開表示，話唔怕畀外國制裁，最多咪唔去英美國家，仲話自己正在捨棄美國資產，而另一行會成員兼立法會議員張宇人接受電視節目訪問時都透露，政治風波已禍及妻兒，其太太和子女在開立銀行戶口時遇到困難，仲感嘆子孫今後20年都將受影響。

張宇人在訪問中指，自己在美國冇資產，其他地方都冇，佢坦言唔鍾意被制裁，但自己從政，已對家人構成影響，自爆太太與子女喺開立銀行戶口方面有困難，兌換美元都係，形容係不幸，話銀行知道自己係佢哋父親或丈夫，手續成日都要搞好耐，部份甚至寧願唔做佢哋生意。

佢仲話，自己子孫兒女喺今後20年，隨時都會受影響，唔知點解會咁樣，但現今世界就係咁。喺美國加州攻讀大學的張宇人，在「行政會議成員個人利益登記冊」中顯示，佢同配偶喺沙田區擁有一個住宅及一個車位，未有申報在海外持有物業，亦冇在公共或私營公司的受薪董事職位，而立法會的議員申報中，亦冇申報佢在外國持有物業。