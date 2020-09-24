專家指老鼠帶多種環境細菌　對體弱長者如致命兇器

周身病菌的老鼠，對長者或體弱人士儼如致命兇器。家庭醫生鄭志文表示，在骯髒環境生活的老鼠攜帶多種環境細菌，常見的包括金黃葡萄球菌、大腸桿菌、鈎端螺旋菌等，若接觸老鼠排泄物或被鼠咬，嚴重可引致敗血症等致命疾病，體弱長者最高危。對於有病人感染產氣單胞菌併發敗血症死亡，香港大學微生物學系臨床助理教授薛達指出。該菌多數在與水有關的環境出現，但不排除有老鼠在踏足骯髒的水溝後，再污染食物及水後傳人，但之間的關聯難以證實。

薛達表示，產氣單胞菌是常見細菌，經常在與水有關的環境出現，市民飲用不潔淨食水或進食被污染食物後，有機會感染。他指此菌進入人體後，會有腸胃炎的徵狀，如細菌入血更可引致敗血病。他又說，老鼠在踏足骯髒的水溝後，再污染食物或食水，亦可導致人類感染產氣單胞菌，但始終難以證實是由相關途徑傳播。

老鼠除了可散播鼠疫、大鼠戊型肝炎及漢坦等疾病外，連一般的環境細菌亦可經老鼠傳播，尤其常見的金黃葡萄球菌。鄭志文表示，若進食或飲用受老鼠污染的食物和食水，可引致腸胃炎或食物中毒；若接觸到鼠屎、鼠尿，由於排泄物的含菌量最高，可引起較嚴重症狀，包括敗血症。

長者是感染老鼠病菌的高危一族，鄭指若長者自理能力差，需長期臥床，或因中風而無法活動身體，即使有老鼠爬過身體，亦無能力趕走，容易被老鼠咬傷。若長者有腦退化，可能被老鼠咬傷而不自知或不懂表達；食物被老鼠咬過，也未必發現。他又指長者通常有長期病患，如糖尿病，導致抵抗力差。而有肺炎、膀胱炎或傷口發炎的長者，感染病菌後較易引起嚴重併發症，例如細菌入血。