運輸署放寬考商用車牌資格　甩「P牌」即可考的士巴士牌

運輸署下月起放寬商用車輛駕駛執照的申請資格，下月1日開始，凡完成私家車或輕型貨車暫准駕駛期（P牌）並取得正式駕照的人士，即可報考除掛接車輛外的商業車輛車牌，包括的士、小巴、巴士及貨車等。該署下月開始同時強制報考的士及公共巴士正式駕駛牌照的人士，必須修習及完成職前課程，才可獲發相關的正式駕駛執照。

現行規定下，申請人須持有正式私家車或輕型貨車的駕駛執照2年，才可申請報考商業車輛車牌。運輸署早前已宣布將放寬有關限制，由原來2年減至1年，即只須「甩P牌」即可報考，有關措施今年初已刊憲，並落實下月實施。該署表示，商業車輛其餘申請資格維持不變，包括申請人必須年滿21歲，以及在過去5年沒有觸犯任何指定嚴重交通罪行。

該署指出，為進一步提升公共交通服務的安全及質素，下月起申請的士及公共巴士正式駕駛執照的人士，除需通過相關駕駛考試外，亦必須在申請相關正式駕駛執照前的1年內，修習及完成相關的職前課程，才可獲發相關的正式駕駛執照，而在下月前已申請參加與的士或公共巴士正式駕駛執照有關的駕駛考試則不在此限。

該署續稱，已全新編製為的士、公共小巴和公共巴士司機專設的職前課程，12間指定職前課程學校將會提供相關課程，新職前課程的課時仍舊為16小時，學員須通過筆試及在課堂上達致令人滿意的表現，才會獲發課程證書。僱員再培訓局已安排在其「技能提升課程」下提供的士、公共小巴及公共巴士司機職前課程，資助合資格人士修讀。