港航推兼職機組人員計劃　料1200員工將減薪3成

早於今年2月起裁員400人的香港航空，再推計劃鼓勵員工暫轉為兼職，逾千員工料將減薪3成！港航今日(25日)向員工發出內部信，表示於新冠肺炎疫情下，公司將推出兼職機組人員計劃，計劃由今年11月1日至明年2月28日，參與員工將於其中兩個月轉為兼職，惟基本工資和固定津貼將減少3成，受影響人數約有1200人。

港航於信中表示，估計未來數月運營機數將大減，機組人員所需人數亦因而下降，希望通過計劃減少未來4個月的總薪金成本，以維持機組人員就業。參加計劃的機組人員將被分為兩組，分別於今年11月及12月、明年1月及2月工作，基本工資和固定津貼將減少3成，機艙服務員底薪將由7800港元減至約5460港元，計劃期間員工可找其他兼職，但須向公司申報並獲批准。

港航早前已申請第二期保就業計劃，在第一期計劃亦獲補貼7712萬港元，承諾受薪僱員人數2940人。繼今年2月宣布裁員約400人，要求地勤人員、機艙服務員及機師等放無薪假後，港航早前承認將延長無薪假計劃，機長及副機長下月起需放無薪假，期間每月固定收入和津貼減少60%。