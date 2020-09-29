宗教課本內容惹討論　天主教教育事務處指無涉今天政治爭議

天主教香港教區出版的宗教及道德教科書，部分內容引起社會關注，包括中小學及幼稚園各個年級亦有涉及不少愛國內容，包括形容「耶穌愛國」、「天主給中國人和諧心」，以及要求學生在「__是中國人」的橫線上填上自己的名字。天主教教育事務處日前發出通告解說，指有關課本在2008年開始編寫，無論內容編寫及遣詞用字，均與今天的政治爭議無涉。

該處表示，由宗教及道德教育組編寫的《星光系列》是本港大部分天主教學校所採用的宗教科課本，根據教區2019-2020年的調查，現時約有73%天主教小學及63%天主教中學採用。通告指，近日此課本成為公眾討論焦點，「認為教區在宗教課本滲入愛國教育的內

容，更把它與近年教區對社會事件的回應連繫起來，提出質疑和批評，恐怕課本成為政治教育工具，故就此解說。」

通告指，《星光系列》課本早在2008年開始編寫，成書並非這幾年間的事。中一冊和小一冊誕生於2011年，中學三冊及幼稚園三冊在2013年完成，2015年完成出版的小學六冊，「換言之，大部分書冊都在香港政治爭議未及目前般激烈的時候完成，因此，無論在內容編寫和遣詞用字，均與今天的政治爭議無涉。」

該處又重申，課本中引入中華文化並非本處或編寫小組自創的決定，內容是秉承梵蒂岡第二屆大公會議提倡「信仰結合文化」，從而引入中華文化，又教科書期望可教導學生愛護國家，關注全人福祉。

該處表示，《星光系列》課本在編寫時已邀請多位神學及宗教教育專家審閱和給予意見，包括神學觀點審訂，以確保全書的聖經釋義和教理都沒有違背天主教教會的神學觀。