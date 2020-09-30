蝴蝶熱點元墩下風水塘遭填平　非法工程威脅生態

本港蝴蝶熱點大埔元墩下再遭惡意破壞！環保團體綠色力量發現，元墩下一帶山林植自上月中被砍伐開路，其中位於官地範圍內一個20米長風水塘更完全填平，破壞範圍達850平方米。綠色力量指，該地帶具高生態價值，曾發現170多種蝴蝶，更是罕見蝴蝶百嬈灰蝶每年越冬之地，擔心非法工程進一步擴大，會嚴重威脅蝴蝶及郊野公園生態！

綠色力量上月派蝴蝶普查員到大埔元墩下進行每月例行蝴蝶普查，發現元墩下一條山徑兩旁的植物有被墾伐痕迹，大量樹木及竹林被折斷，斷枝散落一地，而路徑中心則有明顯工程車駛過的痕迹，受破壞範圍更一路向山上蔓延，沿著山徑向上行，破壞程度更顯著，位於一個私人祠堂旁的部分政府及私人土地均有被平整迹象，屬於官地範圍的一個直徑廿米長的風水塘更被完全填平及已乾竭，一半面積被灌入泥土填平，現場留下一大堆泥沙。

2010年元墩下曾有樹木被墾伐，或被蓄意環狀剝皮。綠色力量助理高級教育及保育主任盧詠鋒指出，該地點為全港70多個蝴蝶熱點之一，曾發現170多種蝴蝶，一種罕見蝴蝶蚜灰蝶的幼蟲習慣癡附著竹子，以竹子上蚜蟲為食物，竹子被墾伐就等於失去棲息地。他指出，另一個蝴蝶熱點林村社山被倒泥開發，令綠色面積愈來愈少，蝴蝶種類在10年內大跌3成，擔心元墩下被進一步破壞會淪成社山翻版，促請政府介入保護該處。

地政總署回覆指，‪大埔地政處於7‬月底收到投訴後派員實地視察，發現大埔元墩下附近私人土地及政府土地上曾被人挖掘、推土及填泥活動。除私人土地外，事涉範圍的政府土地面積約290平方米，地政處人員在視察期間並無發現有人正在挖掘，其後在現場豎立多個政府土地告示、石躉及圍網，警告公眾切勿挖掘政府土地，否則可被檢控。

根據《土地（雜項條文）條例》，非法挖掘政府土地最高可判罰款5萬元及監禁6個月。由於事件涉及違規發展、砍伐樹木及土坡安全事宜，地政處已將個案轉介相關部門跟進。

環境保護署回覆指，本月14日收到環團投訴後，隨即派員到場調查，發現該處部分政府及私人土地有被平整迹象，當日及其後多次巡查均沒有截獲有人進行土地填埋工程或非法棄置建築廢料活動。署方會密切留意該處情況，並正聯絡相關土地擁有人作進一步調查。如發現有違反相關環保法例的情況，定必採取相應執法行動。相關部門亦正跟進有政府土地被非法霸佔情況。