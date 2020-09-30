航空運輸業寒冬　今年第二季收益指數暴跌43%

新冠肺炎疫情重擊各行各業，服務行業如餐飲業、零售業，以及航空運輸服務業更是重災區。政府統計處今日(30日)公布第二季《服務業統計摘要按季補充資料》，列出本港14個主要服務行業的最新統計數字。

統計處數字顯示，今年第二季航空運輸服務業的業務收益指數，由第一季的77.9，再進一步下跌至63.3，較去年同期的111.1，急跌43%。機構單位數目及就業人數均分別跌至1,572間及5.98萬人，較去年同期的1,600間機構及6.21萬人，分別跌1.75%及3.7%.

第二季航機升降次數亦跌至只有3萬架次，較去年第二季10.7萬架次，大跌71.9%。民航機的客運量更是慘不忍睹，今年第二季只有1.28萬人次，較去年同期的189萬人次暴跌99%，其中有8200人次為抵港人士，4700人次為離港人次。

另一重災區餐飲服務業，今年第二季食肆收益價值大跌26%，至約211.9億港元；食肆機構單位按季再跌約2.24%，至16,893間，按年則減約8.5%。至於就業人數方面，今年第二季該行業的員工僅得212,817人，按季大跌15.4%。

按食肆類別區分，收益價值指數全線下跌，受停業令影響的酒吧的跌幅特別顯著，由去年第二季的116，跌至今年第二季的62.7。期間，除雜類餐飲場所外，其餘中式餐館、非中式餐館及快餐店均仍跌破100水平以下，即較2014年10月至2015年9月有所下跌。

至於零售業方面，零售機構數量按季減少4.5%至61,650間。就業人數亦按季跌8.5%至249,359人。本港酒店第二季分別有306間，較第一季增加4間，而賓館則有1500間，較第一季少23間，而入住率則同樣下挫至38%和42%。