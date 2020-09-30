城市出行指數港又遜星洲　被批缺乏共享交通政策

研究指本港缺乏共享交通的政策，加上去年的大規模示威影響其評分。

管理顧問公司奧緯論壇聯同美國加州大學柏克萊分校交通研究所在今年就2020城市出行指數進行研究，考察全球50個城市出行相關的法規、基礎建設、社會影響力等43項指標。本港整體排名第4，研究指本港缺乏共享交通的政策，加上去年的大規模示威，影響其評分；而新加坡則因其交通管理成效高踞首位。

研究中指數排名愈高者，代表城市在基礎設施、創新度和前瞻性等方面更能應對未來挑戰。新加坡排名首位(74.1%)，因其交通管理成效高，避免出現塞車情況，另亦為全球較早出現自動列車系統。其次為英國的倫敦(74%)與瑞典的斯德哥爾摩(73.2%)，最低為菲律賓的馬尼拉(34.5%)與尼日利亞的拉哥斯(23.4%)。

本港整體排名第4(72.6%)，其中在基礎建設的指數上佔首位，包括公共交通密度與「易行性」，較去年上升，而在基礎建設、社會影響力、系統效率、創新度等都高於平均數。研究報告指，本港擁有高密度的交通網絡，讓市民可利用一小步程便切換交通工具，又指是行人有善城市。

然而，本港在市場吸引力方面排名較低，僅排第31位，當中包括共享交通的競爭力與佔有率，報告指本港缺乏共享交通的政策，估計是與本港打擊電召車公司Uber與共享單車政策失敗有關，另報告亦有提到去年的大規模示威亦影響未來交通領域上投資。