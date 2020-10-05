屯門驚現「墜機」路牌　運輸署認衰修改路牌設計

屯門一塊路牌上的飛機標誌，機頭指向下，彷如「墜機」。(道路研究社圖片)

有團體近日發現屯門蝴蝶灣附近有一塊路牌，因應屯門赤鱲角隧道公路尚未通車，指示駕駛者前往機場需於迴旋處掉頭，惟路牌上的飛機標誌機頭向下，恍如「墜機」。運輸署表示，沒有明確指引規定飛機標誌於迴旋處的指示方向，但會與路政署優化涉事路牌設計。

「Road Research Society道路研究社」昨日(4日)在社交網站發布「墜機」路牌消息。研究社指，路牌上指示駕駛者前往機場方向的飛機標誌，其機頭一般指向路線的前進方向，例如前往機場的道路需要轉左，路牌上飛機標誌的機頭便會指向左邊。

研究社發現，涉事路牌屬於俗稱為「轉頁式路牌」的「三面柱體可變訊息標誌」設計，即路牌顯示的資訊可因應不同的道路狀況而改變，情況有如機場的跳字式航班資訊顯示屏，而由於屯門赤鱲角隧道公路仍未開通，涉事路牌上的飛機標誌顯示機頭指向下，目的提示駕駛者若前往機場需於迴旋處掉頭，但相關表達方式卻恍如「墜機」，而且涉嫌不符合英國路牌設計指引中有關飛機標誌機頭不可以指向水平線以下的規定。

運輸署回覆指，涉事路牌由屯門赤鱲角隧道公路的工程隊伍建造，並於近月完成，該路牌可因應隧道不同運作狀況，指示駕駛者行車方向，例如當隧道全線封閉時，車輛須於迴旋處掉頭，改道經屯門公路方向前往東涌、珠海及澳門。

該署又指，本港路牌設計指引參考了不同海外國家做法，而現時路牌飛機標誌一般會指向駕駛路線的行車方向，但沒有明確指引適用於迴旋處掉頭的特殊情況。該署得悉公眾對涉事路牌的意見，正與路政署檢視路牌設計，並會優化包括文字及標誌的安排。