九華徑新村寮屋戶拒遷出　業主入稟收地

遠東酒店實業旗下兩間公司昨天(5日)以業主身份入稟區院，要求法庭下令美孚九華徑新村的3名寮屋戶交還土地，並就寮屋戶的霸佔行為索償。

兩名原告依次是荔園遊樂花園有限公司及Cornhill Enterprises，均為遠東酒店實業旗下公司，分3宗案件民事控告寮屋居民何麗、杜文慧及謝耀庄。

入稟狀指，原告為涉事九華徑3幅地段的註冊業主，原告於去年11月及今年1月先後與3名被告簽訂使用協議，容許3人使用涉事地段上的建築物，為期2年，使用費用為每年500至600港元。惟協議規定，倘若原告一旦收到政府發出的拆卸命令，協議便會立即終止，而被告便須交還有關建築物給原告。

今年1月7日，原告收到政府通知，有關地段違反政府地契而出現搭建物，要求糾正拆除。及後原告方於今年2月及4月透過律師致函被告，指與他們的協議已即時終止，要求被告須於7天內交還建築物以便清拆，惟被告未應要求佔用建築物至今。

原告除了要求3名被告交還建築物之空置管有權，亦要求法庭頒令禁制被告一方不得進入有關地段，或在地段上放置任何物品；若被告未能於法庭命令發出14天內交還建築物，原告可收回建築物，拆除及丟棄任何遺留在建築物內之物品，原告並就被告方的霸佔行為引致的損失要求賠償。