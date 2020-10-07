疫情或大爆發　袁國勇指較第三波嚴重　食肆酒吧或「全關閉」

十一長假期之後，本港出現酒吧解禁後的爆發個案，校園又有多宗確診。衞生防護中心今日警告，本港疫情面臨「大型爆發」風險，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，最近的確診個案是由於食肆或酒吧沒有遵守防疫規定，警告若政府再放寬防疫措施，加上冬天來臨，第四波疫情或會嚴重過第三波，甚至本港或「很快就會關閉所有食肆，關閉所有酒吧。」

近期有多宗確診個案的患者到訪過不同食肆，恐令食肆再度成為爆疫的高危場所。袁國勇認為，不明源頭個案愈來愈多，相信是兩星期前放寬食肆或酒吧疫禁，但部分餐廳未有遵守防疫規定有關。他指食肆每枱限坐4人，但有時坐了8人；他又見到食肆負責執枱的員工又會同時送餐，工作上沒有進行分工。

他又指，餐廳沒有跟從指引增加空氣流量，爆發個案是不會停止，「很快就會關閉所有食肆，關閉所有酒吧。」他希望食肆及酒吧業界嚴格執行防疫規定，否則確診個案會一直增加，並擔心情況不改善下，政府又再放寬防疫措施，下一波疫情會嚴重過第三波。