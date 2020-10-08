政府擬放寬港珠澳大橋「南車北上」　區議員憂塞爆屯門

連接屯門西至港珠澳大橋香港口岸的連接路屯門赤鱲角隧道公路，最快今年底通車，有消息指政府或會在下周三(14日)公布的施政報告中，提出待屯赤隧道正式通車後，會實行「南車北上」，即私家車只需申請，即可在免中港車牌照下經大橋前往珠海。有區議員批評政府在未興建屯門西繞道情況下，已鼓勵新界西北市民駕車經屯赤隧道使用大橋北上，擔憂會加劇區內交通問題。

消息指，由於屯赤隧道通車後，會豁免該隧道及青嶼幹線收費，變相將有兩條車路通往赤鱲角，政府經評估後認為屯赤隧道可分攤青嶼幹線車流量，有條件在不影響東涌居民交通出入下，放寬車輛北上限制。據悉政府會在屯赤隧道通車後，開放予無持有中港車牌的香港車輛申請，讓通過申請車輛可經大橋駛至珠海或澳門口岸停車場。

屯門區議員巫堃泰表示，區內交通接近飽和，區議會一直擔憂屯赤隧道通車後會吸引車流量，對皇珠路一帶造成嚴重影響，相信「南車北上」的實施將令情況更加雪上加霜，要求政府宣布措施時要公布詳細車流估算。

他又批評屯門西繞道遲遲未有眉目，屯赤隧道就已經要通車，足證明配套未能跟上，又指區議會早前已通過建議擴闊皇珠路，以疏通車流，冀政府能盡快落實。