霸佔官地屬違法　大律師指政府有證據應起訴海洋公園

海洋公園早前涉嫌將位於南朗山的登山纜車救援徑落閘封閉，並舉辦收費行山導賞團。地政總署回覆傳媒時證實，涉事山徑位處政府土地。東網正向地政總署查詢事件。大律師指，任何人在官地上設置結構物，已屬霸佔官地，認為政府在掌握足夠證據後應起訴海洋公園。

大律師陸偉雄表示，任何人在政府土地上豎立結構物，包括鐵閘，即屬霸佔官地行為，涉嫌觸犯《土地（雜項條文）條例》，最高可被罰款50萬港元及監禁6個月，並於罪行持續的每日，另外罰款5萬港元。但他指，若要成功入罪，需視乎涉事人是否具犯罪意圖，而以往的霸佔官地個案顯示，涉事人若經政府部門勸喻或自我反省後，將涉事的非法結構物拆除並還原官地狀況，政府一般都不作起訴。

至於海洋公園舉辦收費行山導賞團，帶遊客行該條公家行山徑。陸指，相關行為不犯法，又指坊間亦有團體舉辦收費導賞團，帶遊客遊覽屬於政府的文物徑。

另一名大律師龔靜儀表示，海洋公園在相關行山徑入口架設鐵閘的行為，已具有「逆權侵佔」中的「敵意佔有」意圖，而根據香港法例第347章《時效條例》的第7條，非業主霸佔官地超過60年，或霸佔私人土地超過12年，原有土地持有人便會喪失追討相關土地的管理權利，而逆權管有人則會成為相關土地的新業主。但翻查資料，海洋公園於1972年動工，並於1977年開幕，至今不足60年，所以不能成功「逆權侵佔」該行山徑。

龔認為，海洋公園獲政府批出巨額公帑續命，但推出的新活動卻涉嫌違法，質疑海洋公園的管理層如何向納稅人交代。她又指，地政總署應刻盡其責，定時派遣人員到各大官地巡視 ，偵察清楚是否有任何人士或機構霸佔官地，以免官地被非法佔用，若當局能成功搜集足夠證據，便應起訴海洋公園。