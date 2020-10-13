網民熱話：診所求診要幫貓配藥　慳家病人：「獸醫冇得claim錢」

無論人或動物，食物可以食錯，藥不能亂服。有診所護士近日在網上分享一則工作時的經歷，一名女病人求診後，竟要求為其愛貓配藥，為求得到護士同意，更無賴得「扮貓叫」，行徑令網民哭笑不得。

該名護士近日在Facebook專頁「診所低能奇觀」投稿，文中稱，一名女病人到診所求診後取藥，突然向她展示兩包寫着「獸醫診所」的藥物袋，問「呢啲係唔係藥嚟？」，護士回應這是獸醫處方，有疑問應向獸醫查詢。未料對方竟稱，「我見啲藥名差唔多，可唔可以配多幾粒畀我」，原因是「獸醫無得claim錢」。

護士惟有勸喻對方，「你去獸醫診所都唔會拎自己食嘅藥啦，你係人，唔係動物呀嘛」，此時她突然扮貓「喵」一聲，再說「我係貓呀」。最終在護士堅決拒絕下，繳付診費後離開，但就揚言「以後唔光顧」。

貼文引起網民熱烈討論，不少人直言因為女子「喵」一聲而失笑，亦佩服她的不要臉程度。不過亦有人對於她亂給動物用藥而不滿，｢攞人食嘅藥畀動物？害死自己咪算，唔好害動物」。

網民有話說：

Ives Fung：喵嗰嘢真係笑咗出嚟

YT Sam：你會唔會去銀行叫Teller順手畀多幾張銀紙你看門口？

V KL Chan：啲人係咪覺得「以後唔幫襯你」，真係會嚇到人即刻應承

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