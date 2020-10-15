疑不滿高壓管理 趙曾學韞小學逾7成教師劈炮 校務處剩2人

青衣仁濟醫院趙曾學韞小學疑又爆教師離職潮。

青衣仁濟醫院趙曾學韞小學疑又爆教師離職潮。獲了解，該校新學年有逾7成教師離職，校務處僅剩2名職員。該校校長林美霞被指管理方式相當「辣手」，「施政」未有循循善誘，急於要求特殊學習需要(SEN)在內的學生具備高層次思維，小學生需做中學程度工作紙。

該校現任校長林美霞於2018年9月入職，被指上任不久便設立多個委員會，要求教師寫計劃書和財政報告等；教師在工作上有錯漏亦需提交「異常報告」，又稱會「記錄在案」或發出警告信；有教師指林經常委派大量非教學工作，令人疲於奔命。

據了解，去年全校31名教師之中，有21人於新學年離職，佔教師團隊逾70%，只有10人留任，而離職潮亦蔓延至校務處，8位職員中，已有6位離職。據指，該校持4年或以下年資的教師比例，由上學年27%，急增至新學年逾56%；而至少2名新聘教師在新學年開學辭職，當中包括小學學位教師(PSM)職級，亦有新聘教師正考慮辭職。

據指，有該校特殊學習需要(SEN)學生的家長透露，林校長上任後急於改革教學課程，強迫學生要有「高層次思維」，但未有顧及不同學生的學習需要，所有學生被要求做中學程度的工作紙，兒子難以適應之餘，作為SEN學生家長對此感到費勁。

教育局表示，已就事件要求學校提交調查報告，並會作出嚴肅跟進。局方會繼續與學校保持緊密聯繫，以提供適切的意見。校方回覆傳媒查詢時指，不時向法團校董會報告教師及職員的聘任情況，惟有關資料屬內部事務，不作補充。