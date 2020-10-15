中大分析首2波疫情揭男性延誤診斷比例高　或對病徵自覺性低

新冠肺炎襲港近9個月，中大醫學院發表最新研究，分析本港第一、二波疫情合共1038名患者的數據，發現男性的感染率於所有年齡群組均高於女性，而出現延誤診斷或隔離亦較多出現於男性、年長人士及本地個案身上。研究學者認為，男性對病徵的自覺性比女性較低。

中大醫學院的研究發表於國際醫學期刊《British Medical Journal Global Health》，發現本港的確診個案，男性發病率高於女性，且較常有延遲診斷。中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院教授黃至生表示，男性的自覺性可能較低，呼籲有病徵人士要盡早求醫，並根據醫生建議接受病毒檢測。

研究又指出，本港嚴格執行入境強制檢疫、源頭追蹤及保持社交距離措施過後，成功將病例的傳播系數大幅降低，第一波由1.35降至0.75，第二波由0.92降低至0.18，估計至少避免了2000感染個案，認為香港實施嚴格的圍堵措施奏效，即使在未有封城的情況下，都能夠維持全球最低新冠肺炎發病率及死亡率的城市之一。

中大醫學院微生物學系系主任陳基湘教授表示，研究提供科學數據，證明香港於第一、二波所採取的嚴格防疫措施有效抑制新冠肺炎的傳播。他又認為港府需要適時進一步加強這些防控措施，以有效控制即將面臨的第四波疫情。研究小組將繼續提供科學數據以助進一步調整圍堵政策。