中環街市保育計劃第一期料年底拎入伙紙　明年第三季開放

被列為三級歷史建築的中環街市，其保育活化工程開展已5年，市建局今日(15日)在中西區區議會交代最新進度。市建局表示，活化計劃的第一期預料於今年年底，可取得屋宇署的「入伙紙」，並於明年第三季開放予市民使用，整棟大樓將於2022年年底全面開放。有區議員動議，要求履行不會發展為貴價商場的承諾，市建局表示，上月已就營運機構招標，當中技術評分佔比重80%，而價格評分則佔餘下20%。

區議員吳兆康憂慮中環街市將會成為利東街的「翻版」，成為名店商場。市建局回應指，已於上月初就挑選營運機構展開招標程序，招標文件要求營運機構能以創意，建構出涵蓋「親、動及融」3項營運主題元素的營運計劃，當局強調技術評分佔比重達80%，包括業務計劃、設施管理、創意、財務、商店租務和管治共6個範疇，而價格評分則佔餘下的20%。

至於活化進度方面，市建局表示，現時已大致完成混凝土復修工程及機電安裝，大樓內的24小時行人通道已於上月18日重開，預計屋宇署將於今年第四季發出第一期的「入伙紙」，及後將開放大樓2樓全新的24小時公眾洗手間、連接地下至2樓的升降機和樓梯，當局亦將於本月底或以後，邀請區議員實地視察。

局方續指，第一期包括其公共休憩空間將在明年第三季開放予市民使用；至於第二期工程，則會在今年年底展開，而現時通往2樓的扶手電梯、樓梯和地下的公廁將會關閉，並預料2022年第三季將會完工，屆時整個中環街市將全面開放。