2050年達至零碳排放　林超英倡引入可再生能源及綠色氫氣

全球氣候變化問題嚴重，影響每個人，但如何達至零碳排放、減緩氣候變化問題，很多香港人都認為無可能，前天文台台長林超英今日(18日)出席網上對話活動時表示，香港要在2050年達至零碳排放是「做得到」，呼籲大眾在日常生活中節能，促政府引入可再生能源，代替以化石燃料發電。

林超英在活動中表示，自工業革命後至今，二氧化碳排放量由+140ppm大幅飆升至+280ppm，氣候因此急劇變化，未來更會出現從未遇過的氣候災難，大家都為此非常害怕。但他表示，只要2050年做到零碳排放，同時要做些工作消除以往排放的溫室氣體，氣候災難便可以避免。

林指出，距離2050年尚有30年，香港想達至零碳排放，認為有兩件事可以做。其一是市民要在日常生活中節能，減少現時以化學燃料發電產生的溫室氣體；其二就是引入可再生能源，建議未來先由用煤發電轉為天然氣發電，其後再引入可再生能源及綠色氫氣。他又提到，以可再生能源如風能、太陽能發電的成本較核電及煤低。

林形容「世界變得很快」，歐洲很多國家已較多以可再生能源發電；在2017至今，日本、澳洲、韓國及歐盟更已陸續開始制定政策開發綠色氫氣；未來2035年更會有3款燒氫氣的飛機推出，他直言「（香港）政府沒理由再不理會。」