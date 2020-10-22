國泰裁員：被裁員工陸續收信國泰城愁雲慘霧　有市民到場打卡

逃過被裁一劫的機組人員亦需簽署新合約，變相減薪14%到36%。(何天成攝)

國泰航空集團昨日(21日)宣布大幅裁減約8500個職位，並即日停運旗下的港龍航空，相關員工陸續收到信件通知。國泰城今早(22日)9時許，仍有大批員工進入大樓上班，惟現場非常平靜，幾乎無人對話，難掩同事間的憂慮。有到場「打卡」市民表示對港龍航空感不捨，希望疫情過後能「翻生」。

國泰員工陳先生指，員工士氣低落，但其職級較低，同級同事大都能幸免於難，但亦有相熟的資深同事收到大信封，同事間充斥離愁別緒。

國泰航空公司空中服務員工會表示，被解僱的約2000名機組人員昨日已接獲電郵通知，逃過被裁一劫的機組人員亦需簽署新合約，合約條款加辣，員工變相減薪14%到36%。工會明言對做法感不滿，會繼續與公司爭取。至於其他被裁員工，預計亦會陸續收信。

踏單車到國泰城門「打卡」的朱先生指，今早與3名友人踩單車，途經國泰城和國泰港龍大廈便下車拍照留念，他形容國泰城前的飛機具「標誌性」，國泰如今亦是熱門話題遂停步「打卡」。

對於國泰裁員和解散港龍，朱坦言國泰近年的水平下滑，裁員和放棄港龍都是商業決定。他表示國泰是本港的龍頭航空，而港龍則排第二，他表示自己不時會乘搭港龍航班，讚揚機組人員服務態度好，對國泰放棄港龍感不捨，但認為相關決定未必是永久，寄望疫情過去後，港龍可以「翻生」。

任職保險經紀的楊小姐指，今日與友人特地駕車到國泰城拍照留念，她表示自己是國泰和港龍的長期顧客，已乘搭許多年，認為兩間公司的服務態度都很好，對國泰放棄港龍感可惜。她表示今日很想認識空姐、空少，為受影響的國泰和港龍員工提供保險、金融業的工作機會，下一站將會到國泰港龍大廈和機場，繼續嘗試認識空姐。