政Whats噏：為空服員幫腔亂拋書包　鄭錦滿爆粗鬧黃之鋒中文差

常言道：「話到口中留半句，理從是處讓三分」，即係話就算理據喺你度，但講說話都唔好咁咄咄逼人，禮讓一啲，但原來呢句說話仲有一個新講法！前香港眾志秘書長黃之鋒日前指有網民嘅言論侮辱空中服務員，叫網民「話到口中留三分」，點知就畀熱血公民成員鄭錦滿爆粗鬧佢中文差！

日前國泰航空大裁員，數以千計空中服務員頓時失業，但就有網民笑空中服務員可以轉行做其他風月行業，言詞間充滿侮辱字眼。黃之鋒就發文指喺上年嘅反修例示威入面有唔少空中服務員積極罷工，航空業界同路人一直有力出力，形容空中服務員係「手足」，認為網民對自己人應該「話到口中留三分」。

鄭錦滿喺社交平台質疑呢句說話唔係咁用，又話原句係「話到口中留半句，理從是處讓三分」，批評黃既然要主持公道，就拜託佢先學好中文，仲質疑黃係咪認同網民嘅言論，抑或只不過叫網民唔好講得咁坦白？

老實講，黃之鋒喺兩句說話各自攞咗半句出嚟湊成一句，唔知佢真係唔識抑或另有意思嘞！但有網民亦覺得睇唔明佢講乜？又叫佢學好啲中文，但亦有網民反而批評佢哋「狗咬狗骨」。