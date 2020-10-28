勞工處接215宗僱主呈報僱員疑因工確診　僅1宗已獲賠償

新冠肺炎疫情在本港持續多月，食物及衞生局長陳肇始今(28日)透露，截至上月，勞工處接獲215宗僱主呈報有員工懷疑因工感染個案，當中僅1宗因僱主支付補償款項而完結，除16宗未能跟進個案外，其餘個案仍在跟進中。

陳肇始今日以書面回覆議員陳沛然提問時表示，截至上月30日，勞工處接獲217宗懷疑因工感染新冠肺炎的僱員申索補償個案，其中215宗個案的僱主已向勞工處作出呈報，當中最多人確診的行業分別為運輸、倉庫、郵政及速遞服務業、資訊及通訊業，達63宗；金融及保險、地產、專業及商用服務業，共58宗；公共行政、社會及個人服務業，共49宗。

她指出，就已呈報的個案中，僅1宗個案因僱主已根據補償評估證明書支付補償款項，另有16宗個案因僱員撤銷申索，或沒有回應而未能繼續跟進，處方正跟進餘下個案。

另外，陳表示，截至本月25日，本港共錄得160個5人或以上的群組個案，大部分涉家庭、朋友或工作場所的個案群組；本港3849宗本地或可能是本地個案中，有1485宗屬源頭不明。

而截至本月25日，共有39名報稱在公立醫院工作，及23名報稱在私家診所工作的人士確診。