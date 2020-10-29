網民熱話：阿婆元朗垃圾站棄3隻唐貓　網民集氣營救

養寵物是一生一世的承諾，今日(29日)有網民在元朗一架小巴上，目擊一名阿婆以透明膠袋盛載3隻唐貓，並將其棄置在垃圾站，不少網民獲悉事件趕到營救，但已失去貓蹤，惟有希望若有好心人收留，就向大家報平安。

事發於今日早上8時半，有人在小巴上目擊一名阿婆手持載有3隻唐貓的膠袋，阿婆落車後將貓棄置在元朗大樹下路近塘頭埔牌坊，當阿婆棄貓後，隨即又登上小巴，口中唸唸有詞說：「無咁多嘢食畀佢哋，仲有兩隻捉唔到」。目擊者估計阿婆會繼續棄貓，於是通知友人，再將消息在網上廣傳。

事件迅速在Facebook多個關注動物群組流傳，有人隨即趕往現場，卻只發現剩下盛載唐貓的膠袋及綑着膠袋的繩索，不排除有人已營救貓貓，故希望有心人能在網上為貓貓報平安。

不少網民對事件大表憤怒，「點解要咁做」、「佢幾十歲都唔化，用膠袋放貓貓喺裏面，貓貓怎呼吸，佢以為去買菜？」亦有人怪責目擊者未有及時阻止，「只係一個阿婆都唔敢救貓，有冇咁廢呀？」不過有網民為其解說：「至少佢畀咗個消息大家」。

網民有話說

張祺：佢用繩紮實袋口，唔止拿去遺棄，重要先焗死

Pinky Ng：得返個膠袋，起碼貓貓無焗死先！

李浩瑤：點解唔送畀人養，希望係有人收養咗

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