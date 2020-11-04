恒大推新取錄計劃　不問DSE成績只問才華

香港恒生大學重整校長推薦計劃，直接取錄有潛力的中學生，讓他們免去應考文憑試之苦，直接升讀大學發揮所長。該校校長何順文接受訪問時表示，初步擬撥不多於5%學額，在放榜前直接取錄具特殊才華的學生，每所中學限1個名額，詳情有待公布。

何指，恒大打算推出新校長推薦計劃，並本月內正式通過。合資格學生申請後，恒大會考慮學生的才華能力、校內成績，經面試甄選後，不論文憑試成績直接取錄。他指，每間中學校長可推薦1名學生申請，課程不限，才華及課程範疇亦毋須對應，但需獲一定校內成績。

近年八大推出特別收生安排，如其他學科獲5級以上、中或英文不達標仍可取錄，何坦言，不敢苟同此安排，認為無限度妥協會與文憑試原意背道而馳，令學生偏科。他又指，自資院校取錄的學生成績向來不是最頂尖一批，恒大着重學生經4年培育後，其能力裝備增進如何。

他指，受內地高考延遲及本港疫情影響，今年約有50名內地生放棄接受學位來港，今年一年級新生約1000人，較去年少100多人，但高年級新生增長20%。