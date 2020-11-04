設計師涉雨傘襲兩警 警長作供被重提曾被評不可靠證人

去年8月31日香港多區進行反修例示威，24歲設計師被指於翌日凌晨在將軍澳涉嫌用雨傘先後襲擊一名總督察及一名警署警長，被警方發出傳票檢控。該名設計師否認兩項襲警罪，案件今日(4日)在觀塘法院開審。辯方指當時環境昏暗，現場也有其他人逃避警員追捕，質疑警員「拉錯人」。

被告李逸恒被控於去年9月1日在將軍澳常寧遊樂場，襲擊總督察丁家豪及警署警長林華平。

據控方證供，當日凌晨有人破壞港鐵坑口站內的設施，警方到場進行掃蕩，凌晨近2時，約50至100人在坑口站外聚集，有人向警員照射雷射光及叫囂，東九龍衝鋒隊總督察丁家豪遂率領隊員將人群驅散。

丁供稱，他在坑口站對面的安寧花園見到一名女子跌倒地上，他出於本能遂走上前扶起該女子，一名戴口罩男子突然用長遮向他施襲，他嘗試制服對方但不成功，更反遭對方推落地。

丁稱，他大叫「白衫斜揹袋個男人唔好走」，同事林華平隨即跑上前協助追捕施襲者。後來林亦遭該名施襲者用遮襲擊，最終林成功將施襲者按在地上制服拘捕，證實施襲者就是被告。辯方指出，當時情況混亂，丁根本沒機會辨認施襲者的外貌，他是在拘捕被告後才將被告的衣着特徵寫入供詞，丁不同意。

林供稱，他目睹被告向丁施襲後便作出追捕，之後被告放棄逃跑表示：「阿Sir我唔走喇」，惟他上前制服時，被告卻用遮打向他的頭，他伸手擋格手背遭擊中。林強調追捕被告的過程中，視線一直沒有離開過被告。

辯方盤問時，就指林警長曾在另一宗反修例暴動案中出庭作供，曾遭該案主審法官沈小民裁定為不可靠的證人，沈官並指他與同袍沒有向法庭道出真相。林回應說：「我只知道呢單案表證成立⋯法官無同我講過呢番說話」，他更反問辯方：「個單案同呢單案有咩關係？」