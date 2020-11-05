大埔多個屋邨有確診者　街坊感擔心減少外出

新冠肺炎疫情未平，大埔多個屋邨湧現確診者，包括廣福邨及富善邨，全部確診者都涉及「銀鑛灣Staycation群組」。當中富善邨善鄰樓已有兩人染疫。衞生署今早（5日）繼續在大廈收集樣本樽，居民黃女士直言「唔擔心就假嘅」，但無法長期不外出困在家中，外出時會加強個人衞生，例如隨時攜帶消毒藥水及酒精搓手液，回家後亦會立即換衫及洗手。亦有長者表示因屬高危群組，會減少外出以防中招。

另一名善鄰樓居民賴女士認為，確診個案「搞到個個都好驚，做咗檢測會安心啲」，指自己經常會到公園做運動，會再加強注重個人防疫，亦會依照衞生署安排交樽，希望檢測結果無事。

同樣有確診者的屋邨廣福邨，今早仍未見有衞生署人員到場安排派樽，居民陳伯表示擔心，指單位有一家五口居住，由於孫兒要上學，無法因為怕染疫而不外出，「佢已經無出街玩喇，一日到黑都喺屋企」，至於他與妻子亦兩至三日才到街市買一次菜，直言兩人年紀大，屬於高危群組，近日疫情反彈，會再減少外出以防中招。